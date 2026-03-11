THE GEMS und das

Das zweite Album der schwedischen Band THE GEMS, "Year Of The Snake", erscheint am 13. März 2026 via Napalm Records. Mit 'Happy Water' gibt es eine weitere Auskopplung.



THE GEMS über 'Happy Water':

"Der Song ist ein von Motörhead inspirierter Banger über vietnamesischen Moonshine, einen mit Schlangen angereicherten Schnaps namens 'Happy Water'. Es ist ein Party-Song darüber, einfach loszulassen und nicht zu wissen, wohin die Nacht einen führen wird. Manchmal muss man einfach mit dem Feuer spielen."



Happy Water







https://www.youtube.com/watch?v=mUss0Co_vI4

Quelle: Napalm Records