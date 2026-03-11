A.A. WILLIAMS mit Album Anfang Juni 2026

Die Londonerin wird am 05.06.2026 mit "Solstice" ein neues Album herausbringen.

'Hold It Together' ist das erste Lebenszeichen dieses Werks, das über RPM erscheinen wird.

Zudem spielt A.A. Williams einige europäische Termine, die unter dem Videoclip zu finden sind.

09.05.2026 - DK Kopenhagen, A Colossal Weekend

23.05.2026 - Leipzig, Wave Gotik Treffen

03.06.2026 - PL-Gdansk, Mystic Festival

06.06.2026 - FI-Tampere, Ankea Festival

13.06.2026 - IT Ferrara Summer Fest w/ A Perfect Circle

18.06.2026 - HR Zagreb, SRC Salata w/ A Perfect Circle

23.06.2026 - NL Tilburg, 013 w/ A Perfect Circle

24.06.2026 - NL Amsterdam, AFAS Live w/ A Perfect Circle

07.08.2026 - CZ Jaromer, Brutal Assault

22.08.2026 - UK Bristol, Arctangent Festival

29.08.2026 - NL Maastricht, Pelagic Fest