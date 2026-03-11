A.A. WILLIAMS mit Album Anfang Juni 2026
Die Londonerin wird am 05.06.2026 mit "Solstice" ein neues Album herausbringen.
'Hold It Together' ist das erste Lebenszeichen dieses Werks, das über RPM erscheinen wird.
Zudem spielt A.A. Williams einige europäische Termine, die unter dem Videoclip zu finden sind.
09.05.2026 - DK Kopenhagen, A Colossal Weekend
23.05.2026 - Leipzig, Wave Gotik Treffen
03.06.2026 - PL-Gdansk, Mystic Festival
06.06.2026 - FI-Tampere, Ankea Festival
13.06.2026 - IT Ferrara Summer Fest w/ A Perfect Circle
18.06.2026 - HR Zagreb, SRC Salata w/ A Perfect Circle
23.06.2026 - NL Tilburg, 013 w/ A Perfect Circle
24.06.2026 - NL Amsterdam, AFAS Live w/ A Perfect Circle
07.08.2026 - CZ Jaromer, Brutal Assault
22.08.2026 - UK Bristol, Arctangent Festival
29.08.2026 - NL Maastricht, Pelagic Fest
