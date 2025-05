MOB RULES mit weiterem Appetizer

Bevor mit "Rise Of The Ruler" das neue MOB RULES-Album am 22. August über ROAR erscheint, haben die Power-Metaller mit 'Future Loom' eine weitere Single im Gepäck...

...und wir die Trackliste der Scheibe für euch:

01 - The Fall Of Dendayar

02 - Exiled

03 - Future Loom

04 - Dawn Of Second Sun

05 - Back To Savage Land

06 - Trial And Trail Of Fear

07 - Providence

08 - Nomadic Oasis

09 - Coast Of Midgard

10 - On The Trail

11 - Equilibrium (Rise Of The Ruler)

https://www.youtube.com/watch?v=w7k9SMkS4ZA