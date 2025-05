FALLUJAH mit weiterer Single

Über Nuclear Blast erscheint mit "Xenotaph" am 13. Juni das neue Album der Prog-Deather von FALLUJAH.

Bevor es soweit ist, versorgt euch die Band mit kleinen Appetizern - diesmal mit der Single zu 'Step Through The Portal And Breathe'.

Anbei auch die Trackliste:

01. In Stars We Drown

02. Kaleidoscopic Waves

03. Labyrinth Of Stone

04. The Crystalline Veil

05. Step Through The Portal And Breathe

06. A Parasitic Dream

07. The Obsidian Architect

08. Xenotaph

https://www.youtube.com/watch?v=_qg6liotXwI