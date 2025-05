FROZEN CROWN: Gitarristin Sheena geht

Stühlerücken bei den italienischen Powermetallern - Gitarristin Fabiola "Sheena" Bellomo verlässt überraschend nach vier Jahren die Band aus persönlichen Gründen. Sie schreibt dazu:

"Schweren Herzens gebe ich meinen Abschied von meinen Bandkollegen bei Frozen Crown bekannt. Die Trennung verlief in beiderseitigem Einvernehmen und friedlich: Ich verlasse die Band aufgrund der zunehmenden Verpflichtungen, die es mir nicht erlaubten, mich auf meine persönlichen Projekte und mein Leben zu konzentrieren und mich verschiedenen Musikstilen zu widmen. Ich wünsche meinen Bandkollegen alles Gute für ihre neuen Abenteuer und danke ihnen für all die schönen Erinnerungen, die wir gemeinsam aufgebaut haben (die letzte war unsere letzte Europatournee). Vielen Dank an euch alle, liebe Fans, für eure anhaltende Unterstützung und bis bald, vielleicht auf Tour!

Sheena"

Im selben Statement bedanken sich die anderen Bandmitglieder bei ihr für die Zusammenarbeit und wünschen ihr alles gute:

"[...] Wir verabschieden sie dankbar für die gemeinsame Zeit und die gemeinsamen Anstrengungen, die die Band zu dem gemacht haben, was sie heute ist. Wir sind sicher, dass beide Teile (sie als Gitarristin und Frozen Crown als Band) nun die Chance haben werden, bestmöglich zu wachsen.

Jade, Alessia, Ikki, Niso und Federico"

Ein Ersatz soll schon bald bekannt gegeben werden, sodass die anstehenden Festivalshows im Sommer bestritten werden können.

