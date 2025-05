MÄDHOUSE mit neuer Scheibe

Mit "Plead The Fifth" erscheint am 11. Juli das neue MÄDHOUSE-Album über ROAR.

Vorab gibt es mit 'We Run Riot!' eine stürmische Vorab-Single sowie die Trackliste der Scheibe:

01 - Midnite Fever

02 - We Run Riot

03 - Bring On The Night

04 - Shotgun Rider

05 - Wicked Hearts

06 - Get A Grip

07 - Live And Tease

08 - It's A Monster In My Head

09 - I'll See You In My Dreams

10 - Mad To The Bone

11 - Loveplace

12 - I Die Alone

13 - You Got The Tail Down