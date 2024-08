MEXICAN STANDOFF zum Sommer

Die Heavyrock-Kapelle MEXICAN STANDOFF kündigt für den 4. Oktober ihr neues Album "Raiders Of The Dutch Rudder" an. Derweil ging das Video von 'Bloody Summer' online.







https://www.youtube.com/watch?v=XRuuQ6SEDuk

