Wacken 2025 - die ersten 34 Bands!

Nach dem Wacken ist ja bekanntlich vor dem Wacken, hier sind die ersten 34 Bands für das WOA 2025:

SALTATIO MORTIS

MACHINE HEAD

PAPA ROACH

GOJIRA

APOCALYPTICA

SAXON

WITHIN TEMPTATION

DIMMU BORGIR

MINISTRY

MICHAEL SCHENKER

PEYTON PARRISH

BEYOND THE BLACK

CLAWFINGER

GRAVE DIGGER

OBITUARY

WINDROSE

BROTHERS OF METAL

TARJA & MARKO HIETALA

HANABIE

DECAPITATED

DESTRUCTION

CELESTE

ORANGE GOBLIN

ANGEL WITCH

DOMINUM

EXHORDER

NIGHT DEMON

MIMI BARKS

SEVEN SPIRES

COWNS

DOOL

CROWNSHIFT

MIDNIGHT

Der Vorverkauf startet morgen (04.08.24) um 20:00 Uhr auf metaltix.com!

Quelle: Wacken Open Air Homepage Redakteur: Jakob Ehmke Tags: wacken 2025 woa festival line up saltatio mortis machine head papa roach gojira apocalyptica saxon within temptation dimmu borgir ministry michael schenker clawfinger grave digger obituary decapitated destruction