METALLICA kommt nach Österreich!

Am kommenden Wochenende wird METALLICA gemainsam mit ARCHITECTS, MAMMOTH WVH, FIVE FINGER DEATH PUNCH und ICE NINE KILLS das Olympiastadion in München rocken. POWERMETAL.de wird ausführlich über die beiden Konzerte berichten. Wer keine Karte für München bekommen hat oder zeitlich verhindert ist, hat die Möglichkeit, METALLICA, FIVE FINGER DEATH PUNCH, ICE NINE KILLS und UNPEOPLE in Österreich zu sehen.

Die Bands treten am 1. Juni auf dem RACINO ROCKS in der Nähe von Wien auf. Nur 20 Minuten von Wien entfernt, finden die Besucher eine ideale Open Air-Atmosphäre mit perfekter Infrastruktur, guten Verkehrsverbindungen und ausreichenden Parkplätzen. Das einzigartige Open Air-Gelände Racino in Ebreichsdorf bei Wien wird zum Zentrum des Metal-Genres. Metallica sind mit ihrem exklusiven Österreich-Auftritt bei Racino Rocks am 1. Juni mit einer mehrstündigen Performance am Start, zu der rund 60.000 Besucher erwartet werden.

Details findet Ihr auf der Webseite des Veranstalters. Tickets bekommt Ihr bei TICKETMASTER.