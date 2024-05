LUCIFER: neue Europa-Tourdaten

Die Heavy-Rocker LUCIFER haben angekündigt, dass sie ihre "Satanic Panic"-Europatournee 2024 im Herbst fortsetzen werden, und auch diesmal werden sie von THE NIGHT ETERNAL begleitet. Vervollständigt wird das Tourpaket durch die US-Heavy-Metal-Band TANITH, bei der Russ Tippins (Original-Gitarrist der NWOBHM-Legenden SATAN) an Gitarre und Gesang mitwirkt. Alle bestätigten Termine findet ihr hier:



THE SATANIC PANIC TOUR - Herbst 2024

LUCIFER (SE), mit THE NIGHT ETERNAL (DE) uand TANITH (US)



08.11.24 (DE) - Hildesheim, Kulturfabrik

09.11.24 (DE) - Oldenburg, MTS Records

10.11.24 (DE) - Dresden, Blauer Salon

12.11.24 (PL) - Poznan, 2Progi

13.11.24 (CZ) - Ostrava, Barrák Music Club

14.11.24 (PL) - Warsaw, Hybrydy

15.11.24 (PL) - Krakow, Hype Park

16.11.24 (HU) - Budapest, Barba Negra

17.11.24 (AT) - Salzburg, Rockhouse

19.11.24 (IT) - Milan, Legend Club

20.11.24 (CH) - Monthey, Pont Rouge

21.11.24 (DE) - Freiburg, ArTik

22.11.24 (DE) - Köln, Club Volta

23.11.24 (NL) - Amstelveen, p60

