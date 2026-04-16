METALFEST in Pilsen mit einem der stärksten Lineups

Seit vielen Jahren besuchen wir das METALFEST im tschechischen Pilsen. Einen Eindruck von dem charmamten Festival könnt Ihr Euch hier verschaffen.

Auch in diesem Jahr kehrt das Event vom 5. bis 7. Juni 2026 nach Pilsen zurück  und präsentiert eines der stärksten Line-ups der vergangenen Jahre. Im malerischen Lochotín-Amphitheater stehen mit ACCEPT, AVANTASIA und SEPULTURA gleich drei Schwergewichte an der Spitze des Programms. Insgesamt wurden bereits 25 Bands bestätigt, darunter Szenegrößen wie ANTHRAX, BATTLE BEAST (mit neuer Sängerin), KAMELOT, GOTTHARD, SOEN, PAIN, BEYOND THE BLACK und viele weitere.



Das Festivalgelände bietet rund 12.000 Fans Platz und liegt idyllisch am Rand des Pilsner Zoos, der Festivalbesuchern erneut einen stark vergünstigten Eintritt gewährt. Tickets sind ab 1.890 CZK (ca. 78) pro Tag bzw. 2.900 CZK (ca. 120) für das komplette Wochenende erhältlich.



Mit exklusiven Shows  darunter die Album-Premiere von DOMINUM  verspricht das Metalfest 2026 ein hochklassiges Metal-Wochenende, das die europäische Festivalsaison würdig eröffnet.

Das komplette Lineup liest sich wie folgt:

ACCEPT, AVANTASIA, SEPULTURA, ANTHRAX, BATTLE BEAST, BEYOND THE BLACK, KAMELOT, GOTTHARD, SOEN, PAIN, CREMATORY, CRYPTA, DOMINUM, ECLIPSE, FREEDOM CALL, ORPHANED LAND, BLOODBOUND, WARKINGS, VISIONS OF ATLANTIS, DYMYTRY, SERIOUS BLACK, NANOWAR OF STEEL, DRAGONHAMMER, SEVEN SPIRES, MANNTRA

Tickets bekommt Ihr bei Pragokoncert.