MENERRA zum Zweiten

Das Fünfergespann, aus Soest, MENERRA hat sein zweites Studioalbum veröffentlicht. Der neue Langspieler "Tales" ist der Nachfolger von dem 2009 heraus gebrachten Album "Revelation".









"Tales" Trackliste:





01-We Are Westphalia 02-Sturmtag

03-Iron Chest

04-Baxmann

05-Gallows in the Fog

06-Wall of Death

07-Death and Destruction

08-Craving for Blood







Menerra Wall Of Death (Official Video)







https://www.youtube.com/watch?v=Ry7pY4RYiSs

