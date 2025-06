DECIDUOUS FORST veröffentlicht atmosphärisches Debütalbum

Mit seinem Soloprojekt DECIDUOUS FORST betritt der vielseitige Multiinstrumentalist Snjór die Bühne der alternativen Musikszene. Sein Debütalbum "Fields of Yore" ist ab sofort erhältlich und entführt die Hörer in eine klangliche Landschaft voller Melancholie und Naturromantik, im Gewand des Atmospheric Black Metal.







"Fields of Yore" Trackliste:





01-The Formless Dark

02-Ghost Of Lies

03-Fields Of Yore

04-Ages Past

05-Anemoia

Quelle: DECIDUOUS FORST Bandcamp Redakteur: Norman Wernicke Tags: deciduous forst fields of yore