MEMORIAM: Neues Album 2023

Mit "Rise To Power" wird am 03. Februar die neue MEMORIAM-Scheibe erscheinen.

Das gute Stück kommt über Reaper Entertainment auf den Markt und hat folgende Trackliste:

1. Never Forget, Never Again (6 Million Dead)

2. Total War

3. I Am The Enemy

4. The Conflict Is Within

5. Annihilation's Dawn

6. All Is Lost

7. Rise To Power

8. This Pain