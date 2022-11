DEWOLFF: Neues Album kommt im nächsten Jahr!

Das niederländische Psychedelic- und Bluesrock-Trio DEWOLFF wird sein brandneues Album "Love, Death & In Between" am 3. Februar über Mascot Records / Mascot Label Group veröffentlichen. Nach der ersten Singleveröffentlichung 'Heart Stopping Kinda Show' erscheint nun mit 'Counterfeit Love' ein weiterer Track vorab.



Über den neuen Song sagen sie: "'Counterfeit Love' ist ein Song über falsche Liebe. Woher kommt sie? Was ist sie wert? Wo kannst du sie ausgeben? Wie kannst du sie erkennen? farbwechselnde Wahrheit! Wie der Rest des Albums wurde alles, was Sie hören, live in einem Take auf analogem Band im Kerwax Studio in Frankreich aufgenommen. Es hat ein glühendes Hammond-Solo, das in der allerletzten Minute konzipiert wurde, und es könnte sein, dass es gerecht wird das Zeppelin-eskeste Ding sein, das wir je aufgenommen haben!"

Hier das Video zu 'Counterfeit Love'







Und hier noch das Video zur ersten Auskopplung 'Heart Stopping Kinda Show'





Die Band wird bis November Shows in Dänemark spielen und dann ab 2023 mit Shows in den Niederlanden, Deutschland, Spanien, Frankreich und Großbritannien starten.

Tour Dates 2022/23:

17 Nov – Tøjhuset, Fredericia, DENMARK

18 Nov – Tobakken, Esjerg, DENMARK

19 Nov – Portalen, Greve, DENMARK

05 Jan – Paradiso, Amsterdam, NETHERLANDS

03 Feb – Effenaar Eindhoven, NETHERLANDS

04 Feb – Muziekgieterij, Maastricht, NETHERLANDS

09 Feb – Annabel, Rotterdam, NETHERLANDS

11 Feb – Tivoli Vredenburg, Utrecht, NETHERLANDS

13 Feb – Fraanz Club, Berlin, GERMANY

14 Feb – Bahnhof Pauli, Hamburg, GERMANY

16 Feb – De Oosterpoort, Groningen, NETHERLANDS

17 Feb – Doornroosje, Nijmegen, NETHERLANDS

22 Feb – Factoria Cultural, Avilés, SPAIN

23 Feb – Sala Mon, Madrid, SPAIN

24 Feb – Rock & Blues Café, Zaragoza, SPAIN

25 Feb – Upload, Barcelona, SPAIN

26 Feb – Kafe Antzokia, Bilbao, SPAIN

28 Feb – La Maroquinerie, Paris, FRANCE

02 Mar – 100 Club, London, UK