MOLLLUST: Video zu 'Pluto - The Raven's Lullaby'

Bevor am 25. November 2022 das neue Album von MOLLLUST "Mother Universe" erscheint, gibt es noch ein Video daraus: 'Pluto - The Raven's Lullaby'.



Hier könnt ihr das gleichzeitig beeindruckende wie auch verstörende Video ansehen.



