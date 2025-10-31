MAYHEM - "Liturgy Of Death" kommt im Februar
Von MAYHEM wird es schon bald ein neues Studioalbum geben, und zwar bereits am 06.02.2026 über Century Media. Es wird den schönen Titel "Liturgy Of Death" tragen und in allerlei hübsch morbide illustrierten Versionen zu haben sein: Diverse Vinylfarben wird es geben, die normale CD, CD-Mediabook, Deluxe Boxset mit alternativen Artwork-Versionen, Bonustracks hier und da, alles was das Fanherz begehrt und die Kasse klingeln lässt, mag man sagen.
Hier die Trackliste:
01. Ephemeral Eternity
02. Despair
03. Weep for Nothing
04. Aeons End
05. Funeral of Existence
06. Realm of Endless Misery
07. Propitious Death
08. The Sentence of Absolution
09. Life Is A Corpse You Dread (Bonustrack)
10. Sancta Mendacia (Bonustrack)
- Quelle:
- Century Media Records, Nuclear Blast Distro
- Redakteur:
- Rüdiger Stehle
