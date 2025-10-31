HUMAN MISSILE CRISIS mit Video
31.10.2025 | 22:38
Nach dem Audioclip gibt es nun auch ein Video zu 'Snake In The Grass' von HUMAN MISSILE CRISIS aus Kanada. Das Lied ist von der EP "Waste Away", die für den 14. November angekündigt ist.
https://www.youtube.com/watch?v=k_Sd1brbsEM
- Quelle:
- Asher Media Relations
- Redakteur:
- Stefan Kayser
- Tags:
- human missile crisis waste away snake in the grass
