MY MERRY MACHINE und die Tage des Schicksals - Neues Album

Das neue MY MERRY MACHINE Album "Days Of Doom" ist ab heute im Handel sowie digital via Streaming zu hören.

Das Trio ließ alles einfliessen, wofür sie stehen: Erfahrung, Kreativität und "handwerkliches Können". Dabei ist der Releasetermin "Halloween" alles andere als zufällig gewählt! Düster, Angst einflößend, rauh - passend zum Oktober-Ende! Ebenfalls passend ist sicherlich auch das neue Video zu Feier des Tages: der "God Of Destruction" wacht heute über diesen Release!

High Energy Metal aus Süddeutschland

Ein besonderes Merkmal von My Merry Machine ist ihre bemerkenswerte Autarkie. Die Band ist zu 100 % unabhängig und kreativ selbstversorgend. Von den ersten Songideen über die gesamte Musikproduktion bis hin zu den Artworks und Videoproduktionen  alles wird in Eigenregie erstellt. Diese Do-it-yourself-Mentalität ermöglicht es der Band, ihre künstlerische Vision ohne Kompromisse umzusetzen und jedem Aspekt ihrer Arbeit eine persönliche Note zu verleihen.

My Merry Machine steht für hochoktanigen Metal, der direkt ins Herz geht und keine Wünsche offenlässt. Mit ihrer Leidenschaft, ihrem Talent und ihrer unbeirrbarer Eigenständigkeit ist diese süddeutsche Band bereit, die Metal-Welt im Sturm zu erobern.

Trackliste:

1. From Another World

2. I Will Confess

3. God Of Destruction

4. Monster Inside

5. Until the End

6. Funeral March

7. The Morning After

Das Releasekonzert findet am 8.11.25 in der Kantine26 in Schwäbisch Hall statt

Video: God Of Destruction

https://www.youtube.com/watch?v=B74w12r-vKo