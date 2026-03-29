MASTERPLAN kommt auf Tour

Die deutschen Melo-Schwermetaller um Roland Grapow haben für Juni ihr neues Album "Metalmorphosis" über Frontiers Records angekündigt. Zu meiner Überraschung bin ich gerade über die Tourdaten auf der offiziellen Webseite gestolpert: Die Tour dazu wird bereits in April stattfinden! Hier sind die einzelnen Auftritte:

12.04.26 HR  Zagreb, Boogaloo

14.04.26 SLO  Ljubliana, Orto Bar

15.04.26 SK  Bratislava, Randal club

16.04.26 CZ  Budweis, Club Lucerna

17.04.26 GER  Regensburg, Airport

19.04.26 GER  Augsburg, Spectrum

21.04.26 GER  Bensheim, Musiktheater Rex

22.04.26 GER  Dortmund, Piano

23.04.26 NL  Leiden, Nobel

24.04.26 NL  Den Bosch, Willem II Poppodium

25.04.26 NL  Hoogeveen, Het Podium

28.04.26 GER  Hannover, Musikzentrum

29.04.26 GER  Hamburg, Knust

Ich bin zwar verwirrt, dass MASTERPLAN bereits zwei Monate vor der Albumveröffentlichung die Bühnen betritt, aber man hat ja auch jetzt schon mehr als genug großartiges Material. Können ja im Herbst nochmal wiederkommen. Als kleine Einstimmung ist hier das Video zu 'Chase The Light':

Quelle: Masterplan Webseite Redakteur: Frank Jaeger Tags: masterplan tour 2026 metalmorphosis