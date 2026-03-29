MASTERPLAN kommt auf Tour
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Die deutschen Melo-Schwermetaller um Roland Grapow haben für Juni ihr neues Album "Metalmorphosis" über Frontiers Records angekündigt. Zu meiner Überraschung bin ich gerade über die Tourdaten auf der offiziellen Webseite gestolpert: Die Tour dazu wird bereits in April stattfinden! Hier sind die einzelnen Auftritte:
12.04.26 HR Zagreb, Boogaloo
14.04.26 SLO Ljubliana, Orto Bar
15.04.26 SK Bratislava, Randal club
16.04.26 CZ Budweis, Club Lucerna
17.04.26 GER Regensburg, Airport
19.04.26 GER Augsburg, Spectrum
21.04.26 GER Bensheim, Musiktheater Rex
22.04.26 GER Dortmund, Piano
23.04.26 NL Leiden, Nobel
24.04.26 NL Den Bosch, Willem II Poppodium
25.04.26 NL Hoogeveen, Het Podium
28.04.26 GER Hannover, Musikzentrum
29.04.26 GER Hamburg, Knust
Ich bin zwar verwirrt, dass MASTERPLAN bereits zwei Monate vor der Albumveröffentlichung die Bühnen betritt, aber man hat ja auch jetzt schon mehr als genug großartiges Material. Können ja im Herbst nochmal wiederkommen. Als kleine Einstimmung ist hier das Video zu 'Chase The Light':
- Quelle:
- Masterplan Webseite
- Redakteur:
- Frank Jaeger
- Tags:
- masterplan tour 2026 metalmorphosis
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