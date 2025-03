MANSIONS IN THE SEA geht neue Wege bei der Veröffentlichung

Das Musikprojekt MANSIONS IN THE SEA ist das Dark-Folk-Solo-Projekt von Sascha Blach (EDEN WEINT IM GRAB, THE HALO TREES). Nachdem er 2023 sein Debütalbum "Terra" veröffentlichte, wird es jetzt Zeit für neues Material.



Nun ist das zweite Album fertig und trägt den Namen "Gloom Folklore". Allerdings wird es vorerst noch keine reguläre Veröffentlichung des Albums geben. Die 14 Songs werden ab März monatlich digital veröffentlicht. Damit wird das komplette Album erst Mitte Mai 2026 bei allen Streaming-Diensten verfügbar sein. Mit diesem Ansatz trägt er den veränderten Hörgewohnheiten Rechnung, die sich zunehmend an Playlists orientieren sowie den Algorithmen der Streaming-Plattformen, die häufige Releases mit mehr Sichtbarkeit belohnen.



Los geht die Veröffentlichungsreihe mit der Single 'Under Starlit Skies', welche bei allen Streaming-Plattformen verfügbar ist.



Für Liebhaber des klassischen Albumformats plant der Musiker physische Alternative. Eine aufwendig gestaltete CD-Version soll im Sommer 2025 erscheinen. Da unabhängige Künstler aufgrund der aktuellen Marktentwicklung kaum noch CD-Auflagen ohne hohe Eigenkosten realisieren können, wird der Release durch eine Crowdfunding-Kampagne finanziert, die in den nächsten Wochen starten soll.

