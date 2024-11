MAJESTICA kündigt neues Album an

Jetzt ist es offiziell: Am 7. Februar 2025 erscheint via Nuclear Blst das neue Album "Power Train" von MAJESTICA! Heute präsentiert uns die Band als erste Single den Titeltrack samt Video.



"Power Train" Trackliste:



01. Power Train

02. No Pain, No Gain

03. Battle Cry

04. Megatrue

05. My Epic Dragon

06. Thunder Power

07. A Story In The Night

08. Go Higher

09. Victorious

10. Alliance Anthem



https://www.youtube.com/watch?v=rBJ7L5LyAk4

Quelle: Nuclear Blast/Band Facebook Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: majestica power train