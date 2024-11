30 neue Bands für das SUMMER BREEZE

Jetzt geht es aber rund, nicht nur, dass gleich 30 Bands bekannt gegeben worden sind, sondern auch, was für Granaten dabei sind! Schaut selbst, hier ist die Liste der neuen Acts für das Festival, das vom 13. bis 16. August 2025 in Dingelsbühl stattfinden wird:

BLIND GUARDIAN

WITHIN TEMPTATION

SAXON

LANDMVRKS

HÄMATOM

KISSIN‘ DYNAMITE

KANONENFIEBER

ENSIFERUM

KUBLAI KHAN TX

PRIMORDIAL

TURBOBIER

HEAVYSAURUS

CHARLOTTE WESSELS

DOMINUM

LIK

3 INCHES OF BLOOD

WARBRINGER

EVIL INVADERS

DOWNSET

ELVENKING

SCHATTENMANN

MASTER

IOTUNN

IMPERIAL TRIUMPHANT

ABBIE FALLS

NYTT LAND

HAMMER KING

DESTINITY

STESY

ARCTIS

Damit sieht das gesamte Billing (die Reihenfolge stammt vom SBOA selbst) so aus:

MACHINE HEAD, GOJIRA, BLIND GUARDIAN, IN EXTREMO, WITHIN TEMPTATION, SAXON, DIMMU BORGIR, LANDMVRKS, HÄMATOM, TARJA & Marko Hietala, DONOTS, THE HALO EFFECT, KISSIN‘ DYNAMITE, ASP, WIND ROSE, CULT OF LUNA, KANONENFIEBER, AUGUST BURNS RED, STATIC-X, FIT FOR A KING, MR. HURLEY & DIE PULVERAFFEN, OBITUARY, ROYAL REPUBLIC, ENSIFERUM, FIDDLER’S GREEN, COUNTERPARTS, KUBLAI KHAN TX, DESTRUCTION, PRIMORDIAL, SEPTICFLESH, ANNISOKAY, TURBOBIER, HANABIE, UNLEASHED, RIVERS OF NIHIL, BETWEEN THE BURIED AND ME, GUTALAX, HEAVYSAURUS, CHARLOTTE WESSELS, GAEREA, DOMINUM, ANGELUS APATRIDA, THROWN, ANGELMAKER, BENIGHTED, LIK, 3 INCHES OF BLOOD, WARBRINGER, EVIL INVADERS, DOWNSET, APRIL ART, NON EST DEUS, ELVENKING, LEAGUE OF DISTORTION, SCHATTENMANN, SLOPE, ALLT, MASTER, IOTUNN, IMPERIAL TRIUMPHANT, ABBIE FALLS, NYTT LAND, HAMMER KING, DESTINITY, HIRAES, AVRALIZE, STESY, ARCTIS

Wer noch kein Ticket hat, surft schnell rüber zum SBOA-Ticketshop und holt sich eines für 219,99 Euro. Man sieht sich!