MAGGOT HEART - Neues Album erscheint im September

Die Berliner Crossover-Band MAGGOT HEART veröffentlicht am 29. September 2023 mit "Hunger" ihr drittes Album. Mit dem Video zum Song 'Looking Back At You' gibt es einen ersten Vorgeschmack auf den neuen Silberling.

Laut Sängerin und Gitarristin Linnéa ist " 'Looking Back at You' einer der aggressiveren Songs auf dem Album und definitiv einer der wütendsten Texte, die ich je geschrieben habe. 'Bei „Looking Back at You' geht es darum, die Macht zurückzugewinnen. Das Video spielt mit dem Konzept des Beobachtetwerdens, so etwas wie „Schrödingers Frau“! Einer meiner Favoriten auf dem Album.“

MAGGOT HEART ist auch auf drei Konzerten in Deutschland zu sehen.

07/09/2023 PL Lodz Summer Dying Loud Festival

05/10/2023 DE Hamburg Hafenklang

06/10/2023 DE Bochum Die Trompete

07/10/2023 DE Berlin Urban Spree

11/11/2023 UK London The Black Heart