MACBETH feiert 40. Geburtstag

Die Erfurter Band MACBETH feiert in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen.



Um das Jubiläum ordentlich zu feiern, sind zahlreiche Konzerte geplant.



Aktuell sind folgende Termine bestätigt:

02.05.2025-Waldershof-Helles And Hellfire

03.05.2025-Halen-Hell Over Halen

09.05.2025-Freiberg-Train Control

16.05.2025-Jena-F-Haus

09.08.2025-Schlotheim-Partysan

13.09.2025-Stadtlengsfeld-Feldatalhalle

07./08.11.2025-Orwohaus Berlin-War Against War Festival

12./13.12.2025-Erfurt-From Hell

