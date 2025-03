MORNINGSTVR: Vorbote zum neuen Album

Für den 20. Juni ist das neue Album "A Fate Engraved" des Black-Metal-Projektes MORNINGSTVR angekündigt. Heute ging das Video von 'The Last Of The Northern Kingdoms' online.







https://www.youtube.com/watch?v=GP5-6ccZwTY

