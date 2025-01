Livealbum von NEW MODEL ARMY

NEW MODEL ARMY hat 2022 in Berlin im legendären SO36-Club Halt gemacht. Der Abend wurde seinerzeit mitgeschnitten und erscheint am 28. März nun bei earMUSIC unter dem Titel "Live SO36". Den Song 'Never Arriving' aus dem kommenden Werk könnt ihr euch hier schon einmal anschauen und anhören:

Never Arriving

https://www.youtube.com/watch?v=OAHoTyMFRjY