ANTHRAX gewährt euch Einblicke backstage

Im November und Dezember 2024 begaben sich ANTHRAX auf eine Europatournee mit KREATOR und TESTAMENT. Auf dieser 18 Shows umfassenden Tournee spielte die Band - Joey Belladonna (Gesang), Scott Ian (Rhythmusgitarre), Jonathan Donais (Leadgitarre), Frank Bello (Bass) und Charlie Benante (Schlagzeug) - einige der größten, ausverkauften Headline-Shows ihrer Karriere, unter anderem in Großbritannien, Frankreich, Deutschland, der Schweiz, Luxemburg und Italien. Der Filmemacher Metal Dave Media (ROB ZOMBIE, BLACK FLAG, PHIL ANSELMO & THE ILLEGALS) hat alle 18 Shows gefilmt und geschnitten und bietet dem Zuschauer "einen Platz in der ersten Reihe" und "einen Backstage-Pass".

Hier die Recap Clips der Tour: