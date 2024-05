Line-Up von Ancient Echoes II bekannt

Das Line-Up für das diesjährige Ancient Echoes, das am 06.07.2024 erneut in der Kirchenruine Wachau in Leipzig stattfindet, wurde gestern von Swansea Concerts preisgegeben. Für 36,75 Euro gibt es derzeit Early Bird Tickets und bekommt dafür folgende Acts geboten:

FORNDOM

SYLVAINE

TREHA SEKTORI

CRIME & THE CITY SOLUTION

MANSUR

MAXIME MOUQUET

SYLVAINE wird dabei solo auftreten sowie CRIME & THE SOLUTION ein akustisches Konzert darbieten. Wer sich also zu dem Zeitpunkt nicht im Sommerurlaub befindet, sollte sich bei Intereese diesen Konzertabend in atmosphärischer Kulisse nicht entgehen lassen. Mindestens zwei der Künstler trifft man ihrem Naturell entsprechend nicht mehr so oft auf der Bühne an.

