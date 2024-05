CETRAGORE: Neue Single

Die US-amerikanische Band CETRAGORE spielt eine eigenartige Mischung an Extreme Metal, die sie "Nerd Metal" nennt. Wie nerdig das ist, kann jeder am Clip der neuen, digitalen Single 'Changer Of Ways' prüfen.





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: cetragore changer of ways