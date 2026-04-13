LØLØ kommt auf Tour mit neuem Album
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In Zeiten des Pop-Punk-Revivals Anfang der 2020er avancierte LØLØ zu einer der spannendsten Newcomerinnen Nordamerikas. In ihrer Musik greift die Kanadierin Alternative Rock, Grunge, Indie-Pop sowie Punk auf und singt über Themen, die weltweit mit jungen Menschen resonieren.
Am Freitag (17.04.) erscheint LØLØs neues Album "God Forbid A Girl Spits Out Her Feelings". Kurz darauf kann man sich die neuen Stücke auch live anhören, denn im Rahmen ihrer "God Forbid A Girl Goes On Tour!"-Tour kommt sie in unsere Gefilde.
Hier die deutschen Tourdaten:
28.04. - Hamburg
29.04. - Berlin
30.04. - München
01.05. - Dortmund
Tickets für die Tour gibt es hier.
LØLØ - 'The Punisher'
https://www.youtube.com/watch?v=5apYyXJ1hNg
- Quelle:
- LØLØ
- Redakteur:
- Chris Schantzen
- Tags:
- ll god forbid a girl goes on tour god forbid a girl spits out her feelings
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