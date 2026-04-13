LØLØ kommt auf Tour mit neuem Album

In Zeiten des Pop-Punk-Revivals Anfang der 2020er avancierte LØLØ zu einer der spannendsten Newcomerinnen Nordamerikas. In ihrer Musik greift die Kanadierin Alternative Rock, Grunge, Indie-Pop sowie Punk auf und singt über Themen, die weltweit mit jungen Menschen resonieren.

Am Freitag (17.04.) erscheint LØLØs neues Album "God Forbid A Girl Spits Out Her Feelings". Kurz darauf kann man sich die neuen Stücke auch live anhören, denn im Rahmen ihrer "God Forbid A Girl Goes On Tour!"-Tour kommt sie in unsere Gefilde.

Hier die deutschen Tourdaten:

28.04. - Hamburg

29.04. - Berlin

30.04. - München

01.05. - Dortmund

Tickets für die Tour gibt es hier.

LØLØ - 'The Punisher'

https://www.youtube.com/watch?v=5apYyXJ1hNg