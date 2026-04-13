CROCELL veröffentlicht neues Album im Mai
Die dänische Death-Metal-Formation CROCELL wird im Mai das neue Studioalbum "Swarm of Insects" veröffentlichen. Unterstützt wird die Truppe um Frontmann Asbjörn Steffensen von Emanzipation Productions, auf deren YouTube-Kanal bereits der Appetizer 'Shredded Banners' zu finden ist.
"Swarm of Insects" Trackliste:
01. Sarcophagus
02. Sculptor Of Nations
03. Swarm Of Insects
04. Traitors' Blood
05. Layrinthian Tunnels
06. Shredded Banners
07. Wolfen Man
08. Volcano
Shredded Banners
https://www.youtube.com/watch?v=8uPHtM22tA8=OLAK5uy_kMlgBso5Oi5uawpbHTyIFhEEbr5QR72KM&index=1
