CARNATION kündigt neues Album

Mit "Symphony in Flesh" kommt am 16.10.2026 das neue Album der belgischen Death-Metal-Band CARNATION in die Plattenläden. Der Vorverkauf des vierten Langspielers läuft bereits u.a. über die Social-Media-Kanäle.

Neben der Albumankündigung gibt es weitere Neuigkeiten um die Truppe, denn diese ist nun Teil des Rosters von Dragon Production.







"Symphony in Flesh" Trackliste:





01. Blackmouth

02. Flesh Eating Frenzy

03. Symphony In Flesh

04. Kingdom Of Dreams

05. Labyrinth Of Silence

06. Towards Death

07. Twisted Visions

08. Boundless Pathway

09. Legacy Of The Forefathers

