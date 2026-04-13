CARNATION kündigt neues Album "Symphony in Flesh" an
Mit "Symphony in Flesh" kommt am 16.10.2026 das neue Album der belgischen Death-Metal-Band CARNATION in die Plattenläden. Der Vorverkauf des vierten Langspielers läuft bereits u.a. über die Social-Media-Kanäle.
Neben der Albumankündigung gibt es weitere Neuigkeiten um die Truppe, denn diese ist nun Teil des Rosters von Dragon Production.
"Symphony in Flesh" Trackliste:
01. Blackmouth
02. Flesh Eating Frenzy
03. Symphony In Flesh
04. Kingdom Of Dreams
05. Labyrinth Of Silence
06. Towards Death
07. Twisted Visions
08. Boundless Pathway
09. Legacy Of The Forefathers
