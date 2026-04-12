ANGINE DE POITRINE: HYPE der Stunde füllt Hallen

Das ist echt ein Phänomen, welches fast schon medienwissenschaftlich untersucht werden müßte. Nachdem der progressive Sender KEXP das kanadische Duo in ihrem alljährlichen Trans Musicales im Dezember 2025 auftreten ließ, dreht seit Wochen das Internet durch. Nun hat der gar nicht neue Entwurf der aus der Rubrik "Schlagzeug-Gitarre-Duo" auch das Feuilleton großer Kulturmedien erreicht.

Dabei bedienen seit Jahren schon andere Duos mit diesem puritanischen Ansatz die Musikwelt. Das zweite Album von ANGINE DE POITRINE"Vol.II" ist gerade im Eigenvertrieb erschienen. Einige sehen darin den erhofften Gegenentwurf zur KI-überschwemmten Musikübermasse, andere können nicht fassen, dass sich zwei Typen in Pappklamotten da hinstellen und durchrhythmisierte Disharmonien aneinanderreihen und dabei außerirdisch behauptete Laute aus den Masken kräuseln.

Sei es, wie es schön sei, die Konzerte sind nahezu ausverkauft, die Leute flippen aus, die Konzerte, die bisher in Deutschland bestätigt sind, mussten bereits in größere Hallen umgebucht werden, weil die Nachfrage so hoch ist. Interessant wird sein, wohin sich dieses Phanomän hinentwickeln wird in den nächsten Wochen.

Hier schon mal die Termine, darunter besagtes Konzert der Sendergruppe aus Seattle.

01.09.2026 Köln  Live Music Hall

27.10.2026 Berlin  Astra Kulturhaus

28.10.2026 Hamburg  Molotow

29.10.2026 Heidelberg  Metropolinks Commissary