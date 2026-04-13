MONO INC.: gemeinsamer Song mit Jesper Binzer (D-A-D)
MONO INC. veröffentlicht das D-A-D Cover "Grow Or Pay" - gemeinsam mit Jesper Binzer!
Martin Engler, Mastermind von MONO INC.:
"Wir verehren D-A-D, seit wir sie Anfang der 1990er-Jahre erstmals live erlebt haben. Dass wir Jesper Binzer nun für unsere Version von 'Grow Or Pay' gewinnen konnten und D-A-D zudem auf unserer Tour 2026 in Bremen und München als Special Guest dabei sein wird, ist fast schon zu viel der Ehre."
Jesper Binzer sagt:
" 'Grow Or Pay' ist nach wie vor einer der Eckpfeiler der DAD-Setlist oft auch ein guter Vorwand, um endlos zu jammen. Aber wieder einmal hat MONO INC. uns mit ihrer neuen Version unseres alten Songs die Zeitlosigkeit und Beständigkeit eines unserer geliebten Kinder vor Augen geführt und wir sind vor Stolz ganz gerührt."
MONO INC. & Jesper Binzer (D-A-D) - Grow Or Pay
https://www.youtube.com/watch?v=cY01z_QYpCg
MONO INC. Open Airs 2026
Special Guests: D-A-D, MR. IRISH BASTARD, SOTIRIA, HELL BOULEVARD, ALIENARE, MYTHEMIA
17.07.2026 München - Tollwood (mit D-A-D & SOTIRIA)
18.07.2026 Kulmbach - Plassenburg (mit MYTHEMIA)
07.08.2026 Bremen - Seebühne Rockt 4.0 (mit D-A-D & MR. IRISH BASTARD
08.08.2026 Schwerin - Pappelpark Open Air (mit SOTIRIA & ALIENARE)
15.08.2026 Magdeburg - Festung Mark (mit SOTIRIA & ALIENARE)
21.08.2026 Dinslaken - Burgtheater (mit HELL BOULEVARD)
22.08.2026 Hanau - Amphitheater (mit HELL BOULEVARD)
28.08.2026 Potsdam - Waschhaus Open Air (mit HELL BOULEVARD)
29.08.2026 Klaffenbach - Wasserschloss (mit SOTIRIA & MYTHEMIA)
