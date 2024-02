LYNX fährt die Klauen aus

Die kanadische Rockband LYNX, augenscheinlich Wiedergänger des 80er-Jahre-Hair-Metals, will am 9. Mai ihr neues Album "Claws Out" auf den Markt bringen. Der Videoclip von 'Shake It Up' ist bereits online.





