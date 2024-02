VORAATH: Debütalbum im Juni

In den letzten Jahren haben wir wiederholt über die US-amerikanischen Death-Metal-Gruppe VORAATH mit einzelnen, digitalen Singles berichtet. Nun kündigt die Band für den 17. Juni ihr erstes Langeisen mit dem Titel "Vol 1: The Hymn Of The Hunters" an.





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: voraath vol 1 the hymn of the hunters