US-Star THOMAS NICHOLAS lädt zur

THOMAS NICHOLAS, bekannt als Kevin Myers aus den "American Pie"-Filmen, ist inzwischen vorrangig als Musiker zwischen Pop-Punk und Singer/Songwriter unterwegs. Gelegentlich tummelt er sich auch in Musikvideos, wie beispielsweise in 'LosT' von BRING ME THE HORZION.



Nun kommt THOMAS NICHOLAS für acht Shows im März nach Deutschland, plaudert in Sachen "American Pie" aus dem Nähkästchen und berichtet, wie es so hinter den Kulissen Hollywoods zugeht. Dazu spielt er die größten Hits aus den "American Pie"-Soundtracks und natürlich eigene Songs. Ein unterhaltsamer Abend mit viel Nostalgie – nicht nur für Emos und die, die es mal waren.



THOMAS NICHOLAS BAND live bei der "American Pie" Emo-Night:



05.03.24 Leipzig, Blauer Salon

07.03.24 Köln, Stadtgarten

08.03.24 Hamburg, Alabama Kino

09.03.24 Kassel, GoldGrube

10.03.24 Bochum, Zeche

13.03.24 München, Backstage

14.03.24 Stuttgart, Im Wizemann Studio

15.03.24 Frankfurt, Brotfabrik



Better Than Home







