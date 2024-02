Neuigkeiten von IMMINENCE

IMMINENCE kündigt für den 12. April 2024 ein neues Album an: "The Black". Passend zur Albumankündigung veröffentlicht die Band die Daten ihrer "The Black Tour"-Tour, die sie im Oktober auch nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz führen wird.



"The Black Tour" (Tourdaten für DE, AT, CH):



14.10.2024 – (CH) Zürich, Dynamo

16.10.2024 – (DE) Stuttgart, Im Wizemann

17.10.2024 – (DE) Köln, Carlswerk Victoria

18.10.2024 – (DE) Leipzig, Täubchenthal

19.10.2024 – (DE) Frankfurt, Zoom

20.10.2024 – (DE) München, Muffathalle

22.10.2024 – (DE) Hamburg, Markthalle

23.10.2024 - (DE) Musikzentrum

24.10.2024 – (DE) Berlin, Columbia Theater

28.10.2024 – (AT) Wien, Simm City



Die Trackliste zu "The Black" können wir euch auch anbieten und mit dem Video zu 'Continuum' gibt es einen ersten Vorgeschmack zu "The Black".



"The Black" Trackliste:



01-Come Hell Or High Water

02-Desolation

03-Heaven Shall Burn

04-Beyond The Pale

05-Death By A Thousand Cuts

06-Come What May

07-Cul-de-Sac

08-The Call Of The Void

09-Continuum

10-L'appel du Vide

11-The Black

12-Le Noir



Continuum







https://www.youtube.com/watch?v=SE88noufabg



