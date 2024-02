DOOL setzt Venus in Flammen

Die niederländische Doom Rock-Band DOOL hat einen neuen Vorab-Track des kommenden Album veröffentlicht. Der dritte Langspieler "The Shape Of Fluidity" erscheint am 19. April via Prophecy Productions.



"Venus in Flames’ handelt davon, sich von gesellschaftliche Erwartungen zu lösen, Geschlechterrollen auszulöschen und dabei zu lernen, sich selbst zu lieben”, verrät Sängerin Raven van Dorst. “Der Text ist ein laut gesungener innerer Dialog. Regisseur David Fitt hat den Text in bewegte Bilder übersetzt. Es ist auch der Eröffnungstrack unseres neuen Albums ‘The Shape of Fluidity’, in dem die noch schwelende Asche des Alten Platz für etwas Neues und Aufregendes macht. Selbstliebe ist der Schlüssel!"

'Venus In Flames'

https://www.youtube.com/watch?v=ybL_zAmMad0