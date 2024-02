ACCEPT ist menschlich

Das wollen wir doch schwer hoffen ... obwohl, hört euch an, was die Band über ihren neuesten Output 'Humanoid', den Titeltrack des gleichnamigen Albums, schreibt:



ACCEPT über 'Humanoid':

"Der Song spielt mit dem allgegenwärtigen Thema der Künstlichen Intelligenz (KI). Auf eine seltsame Art und Weise sind wir jetzt in aufregende Zeiten eingetreten... Diese digitale Revolution hat enorme Auswirkungen, wahrscheinlich größer als alles, was die Menschheit je durchgemacht hat. Die industrielle Revolution war gewaltig, aber diese könnte noch größer sein, und wir stehen erst am Anfang. Allerdings habe ich auch ein wenig Angst, dass die Menschheit bei all dem verloren geht und beiseite geschoben wird. Der Song ist ziemlich eindringlich und provokant!"



Hier die Trackliste von "Humanoid":



01-Diving Into Sin

02-Humanoid

03-Frankenstein

04-Man Up

05-The Reckoning

06-Nobody Gets Out Alive

07-Ravages Of Time

08-Unbreakable

09-Mind Games

10-Straight Up Jack

11- Southside Of Hell



Humanoid







https://www.youtube.com/watch?v=LYPFFZFBBYY

