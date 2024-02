RAGE verspürt ein kaltes Verlangen

Am 29. März erscheint über SPV/Steamhammer das neue RAGE-Doppel-Album "Afterlifelines". In weiteres Titel, 'Cold Desire', ist zum reinhören bereit.



Hier die Songs, die "Afterlifelines"zu bieten hat:



CD 1

01. In The Beginning

02. End Of Illusions

03. Under A Black Crown

04. Afterlife

05. Dead Man's Eyes

06. Mortal

07. Toxic Waves

08. Waterwar

09. Justice Will be Mine

10. Shadow World

11. Life Among The Ruins



CD 2

01. Cold Desire

02. Root Of Our Evil

03. Curse The Night

04. One World

05. It's All Too Much

06. Dying To Live

07. The Flood

08. Lifelines

09. Interlude

10. In The End



Cold Desire







https://www.youtube.com/watch?v=EyGf24srUrw

