LOVEBITES lässt neues Video von der Kette

Die japanische Powermetal-Band LOVEBITES veröffentlicht mit 'Unchained' ein Video von ihrem neuen Livealbum "No More Tragedy", welches am 5. März via Victor Entertainment Japan und JPU Records auf Doppel-CD und optional als Video on Demand erscheint. Eine physische Filmversion ist derzeit nur für Japan auf Blu-Ray und DVD geplant. Das Konzert wurde am 1. September 2024 im Tokyo Garden Theater während der "The Thin Line Between Love And Hate"-Tour aufgenommen.

LOVEBITES - Unchained

https://www.youtube.com/watch?v=cCMZK59dfkg