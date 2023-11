LORD OF THE LOST und BLÜMCHEN

Am 29. Dezember 2023 veröffentlicht LORD OF THE LOST via Napalm Records mit "Weapons Of Mass Seduction" das erstes Coveralbum der Bandgeschichte.

Heute enthüllt die Band einen weiteren Track des kommenden Coveralbums, eine Version von ROXETTEs 'The Look'. Mit dabei ist BLÜMCHEN, alias Jasmin Wagner.



The Look, feat. BLÜMCHEN







https://www.youtube.com/watch?v=un-w-djgeSw