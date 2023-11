DOMINUM und die Kannibalen-Leichen...

Am 29.12.2023 erscheint via Napalm Records das Debütalbum "Hey Living People" von DOMINUM. Heute wird es verstörend gruselig, wenn die Band ein Video über die 'Cannibal Corpses' zeigt.



Die Ausführungen von Dr. Dead machen es nicht besser...



Dr. Dead zu 'Cannibal Corpses':

"Gebt Acht, meine lebenden Freunde! Ihr habt bereits Zeuge dessen werden dürfen, auf welche vielfältigen Ebenen meine Kreaturen gelangen können. Sie können euch jederzeit begegnen. Seid ihr gewillt, der bevorstehenden Invasion ins Auge zu blicken? Werdet ihr euch uns freiwillig anschließen? Ich schätze jene, die sich bemühen, dem Unwiderstehlichen zu widerstehen (ein Gruß an alle Querulanten!), doch seien wir aufrichtig – ihr kennt das Ende bereits – insbesondere, wenn ihr bisher auch nur einen guten Film gesehen habt. Seid versichert, meine Armee der "Cannibal Corpses" wird euch finden und erretten, ungeachtet der heiklen oder lästigen Situationen, die das Leben euch spielen mag. Sie werden euch zweifelsohne in ihren Bann ziehen. Tretet näher und lauscht eurem Schicksal als 'Cannibal Corpse'.



Hochactungsvoll

Dr. Dead"



Cannibal Corpses







https://www.youtube.com/watch?v=KpjLnkI3qHA

Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: dominum hey living people cannibal corpses