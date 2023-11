ANGRA mit neuem Video

Am 03. November 2023 erschien das neue ANGRA-Album "Cycles Of Pain" via Atomic Fire Records. Heute enthüllt die Band ein weiteres Musik-Video zu 'Vida Seca'.



Vida Seca, feat. Lenine







https://www.youtube.com/watch?v=sqDmeRZpjAI

