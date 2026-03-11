LORD OF THE LOST über Beerdigungs-Dresscode
Am 10. April 2026 erscheint via Napalm Records das Album-Trilogie-Finale, "OPVS NOIR Vol. 3" von LORD OF THE LOST. Mit 'My Funeral' gibt es die neueste Single.
Auch live kann man die Band dieses Jahr noch erleben, die entsprechenden Tourdaten sind unten aufgelistet.
Chris Harms über 'My Funeral':
"Die Message des Songs, dass Schwarz unsere "happy colour" ist, und dass ich mir für meine Beerdigungs-Gäste das Einhalten des "Dresscode: Pink" wünsche, ist tatsächlich kein Witz. Schade eigentlich, dass, wenn mich dann früher oder später das Zeitliche segnet, ich dieser pinken Trauerfeier nur leblos beiwohnen kann."
My Funeral
https://www.youtube.com/watch?v=Jqz3O7kdlS0
LORD OF THE LOST Live 2026 - TOVR NOIR 2026
w/ AD INFINITUM [∞], DOGMA [] & LEAGUE OF DISTORTION [x]
12.03.26 NO - Oslo / John Dee [∞]
13.03.26 SE - Göteborg / Filmstudion [∞]
14.03.26 SE - Stockholm / Kollektivet Livet [∞]
16.03.26 FI - Tampere / Tavara-asema [∞]
17.03.26 FI - Helsinki / Tavastia [∞]
19.03.26 EE - Tallinn / Helitehas [∞]
20.03.26 LT - Vilnius / Loftas [∞]
21.03.26 PL - Warschau / Klub Progresja [∞]
22.03.26 PL - Krakau / Klub Studio [∞]
24.03.26 AT - Wien / Simm City [∞]
25.03.26 HU - Budapest / Barba Negra [∞]
27.03.26 GR - Athen / Gagarin 205 [∞]
28.03.26 BG - Sofia / Joy Station Club [∞]
29.03.26 RO - Bucharest / Quantic [∞]
09.04.26 NL - Amsterdam / Melkweg [] [X]
10.04.26 FR - Paris / Elysee Montmartre [] [X]
11.04.26 FR - La Roche-sur-Yon / Quai M [] [X]
12.04.26 FR - Toulouse / Le Metronum [] [X]
14.04.26 ES - Madrid / But [] [X]
15.04.26 ES - Barcelona / Salamandra [] [X]
17.04.26 FR - Lyon / La Rayonne [] [X]
18.04.26 BE - Bomal-sur-Ourthe / Durbuy Rock [] [X]
24.04.26 DE - Thallichtenberg / Hexentanz [] [X]
25.04.26 CH - Pratteln / Z7 [] [X]
26.04.26 IT - Mailand / Alcatraz [] [X]
06.05.26 CZ - Prag / Roxy [] [X]
07.05.26 DE - Herford / KulturWerk [] [X]
08.05.26 DE - Köln / Carlswerk Victoria [] [X]
09.05.26 DE - Stuttgart / LKA Longhorn [] [X]
16.08.26 DE - Aschaffenburg / Colos Saal
Festivals 2026:
22.-23.05.26 DE - Eichstätt / Open Air am Berg
03.-04.07.26 DE - Mülheim an der Ruhr / Castle Rock
13.-16.08.26 FR - Carhaix-Plouguer / Motocultor Festival
21.08.26 DE - Oelde / Oelde Open Air
LORDFEST 2026, mit NACHTBLUT, NOTHGARD, WISBORG & VELVET RUSH:
18.&19.12.26 DE - Hamburg / Große Freiheit 36
