KARNIVOOL auf Tour im Frühjahr 2026
Kommentieren
Die australischen Prog Rocker, deren Album "In Verses" zu den Schönheiten des Frühjahrs 2026 in dieser Musikwelt gehört und die seit 1996 schon eine Band sind, werden demnächst hier in einer Gruppentherapie auftauchen und zudem im Frühling eine Tour durch Deutschland veranstalten.
21.04.2026 Berlin, Huxleys Neue Welt
23.04.2026 Hamburg, Docks
28.04.2026 Köln, Carlswerk Victoria
29.04.2026 Wiesbaden, Schlachthof
01.05.2026 Stuttgart, Im Wizemann
02.05.2026 Leipzig, Werk 2
05.05.2026 München, Backstage Werk
- Quelle:
- FKP Scorpio
- Redakteur:
- Mathias Freiesleben
- Tags:
- karnivool neues album tour tournee 2026 mai april progressive prog rock australien australier powermetalde
0 Kommentare