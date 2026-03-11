KARNIVOOL auf Tour im Frühjahr 2026

Die australischen Prog Rocker, deren Album "In Verses" zu den Schönheiten des Frühjahrs 2026 in dieser Musikwelt gehört und die seit 1996 schon eine Band sind, werden demnächst hier in einer Gruppentherapie auftauchen und zudem im Frühling eine Tour durch Deutschland veranstalten.

21.04.2026 Berlin, Huxleys Neue Welt

23.04.2026 Hamburg, Docks

28.04.2026 Köln, Carlswerk Victoria

29.04.2026 Wiesbaden, Schlachthof

01.05.2026 Stuttgart, Im Wizemann

02.05.2026 Leipzig, Werk 2

05.05.2026 München, Backstage Werk

Tickets dafür gibt es hier.



