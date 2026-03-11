MCLUSKY: Walisische Noisepioniere legen EP nach

Die Band, die nach knapp 20 Jahren Pause mit "The World Is Still Here And So Are We" im letzten Jahr ein Comeback-Album aufgelegt hat, wird direkt am 20.03.2026 eine EP mit 6 Stücken nachlegen. Hinter dem Wiederauftauchen des stets gutgelaunt angepissten Lärmtrios steckt Mike Patton mit seinem Label Ipecac Recordings, wo die neueren Werke erscheinen.

Das hier ist das neue Stück von der EP "I Sure Am Getting Sick Of This Bowling Alley".