TOXIC SHOCK schaut nach vorn
11.03.2026 | 15:22
Das deutsche Label This Charming Man Records hat sich in den letzten Jahren um den Thrash Metal der Gegenwart sehr gut gekümmert. Nun schickt das Label am 03.04.2026 das Album "Future Is Calling" der Antwerpener TOXIC SHOCK hinterher.
Quelle:
- This Charming Man Records
Redakteur:
- Mathias Freiesleben
Tags:
- toxic shock neues album belgier belgien antwerpen thrash metal this charming man records april 2026 powermetalde
